Ibrahim Mbaye a un nouveau prétendant

Un petit Snap en secret pour nous annoncer son transfert ? De moins en moins utilisé dans l’attaque du Paris Saint-Germain, le jeune Sénégalais Ibrahim Mbaye serait dans le viseur de nombreux cadors européens. Selon Sky Sports, Aston Villa envisagerait de le recruter l’été prochain.

Une perte de confiance

En grande forme en début de saison, le titi parisien a même été titulaire face au FC Barcelone en octobre. Malgré son jeune âge (18 ans), Mbaye a été convoqué pour la Coupe d’Afrique des nations, dans laquelle il a inscrit un pion en huitièmes et même fait une entrée remarquable en finale.

Mais depuis son retour de la CAN, le vent a tourné. En 2026, il n’a disputé que 191 minutes et n’a été titularisé qu’à deux reprises. Plus triste encore, le tacticien espagnol a préféré remodeler son effectif en plaçant Nuno Mendes ailier gauche plutôt que de lui donner du temps de jeu. En attendant, le Sénégalais est sous contrat jusqu’en 2028.

En voilà un qui aurait été chaud de jouer contre Lens à la date prévue.

Quatre supporters parisiens, dont un enfant de 13 ans, expulsés de Villa Park pour avoir célébré