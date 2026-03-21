Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader

Dans un duel déséquilibré entre le Paris Saint-Germain, 2e, et Nice, 15e, les Parisiens sont finalement sortis vainqueurs de la rencontre (0-4) après un match où les détails ont joué en leur faveur. Une réussite aussi bien sportive que comptable avant la trêve internationale, puisque le PSG a finalement récupéré la première place du classement.

OGC Nice 0-4 Paris Saint-Germain

Buts : Mendes (42e SP), Doué (49e), Fernández (81e), Zaïre-Emery (86e) pour les Parisiens

Expulsion : Ndayishimiye (61e) côté Niçois

Dépassés par Lens après leur succès face à Angers (5-1), les Parisiens étaient en mesure de récupérer le fauteuil de leader en cas de succès à l’Allianz Arena. Les Niçois de leur côté n’avaient qu’un seul objectif : se donner de l’air dans la course au maintien après le succès d’Auxerre face à Brest plus tôt dans l’après-midi (3-0). Après avoir retardé l’échéance pendant près d’une mi-temps, les Aiglons ont finalement dû aller chercher le ballon dans leurs filets pour finalement s’incliner 4 à 0.

Le penalty de la discorde

Yehvann Diouf a longtemps retardé l’échéance pour les Niçois. L’international sénégalais s’est chauffé les gants en détournant en corner la première tentative parisienne exécutée par Warren Zaïre-Emery (9e). C’est ensuite Kvicha Kvaratskhelia qui a sollicité à plusieurs reprises les services du portier niçois, qui s’est parfaitement jeté au-devant de l’international géorgien (13e), avant de récidiver six minutes plus tard, bien aidé par Jumah Bah (19e). Pas le temps de respirer pour l’ancien Rémois, qui a continué de soigner ses stats en claquant parfaitement au-dessus de sa transversale la frappe d’Ilya Zabarnyi (22e). Les Parisiens ont continué de se casser les dents sur la défense niçoise. Déjà précieux plus tôt dans la partie, Bah a de nouveau sauvé les siens en détournant juste avant sa ligne la tête de Désiré Doué (37e). Offensivement, les protégés de Claude Puel ont eu les occasions pour prendre l’avantage au score. Mais Youssouf Ndayishimiye s’est avéré trop court pour prolonger dans le but le coup franc tapé par Jonathan Clauss (17e). Même constat pour Elye Wahi qui a totalement manqué son geste alors qu’il avait été abandonné par la défense parisienne (35e). La délivrance est venue de la VAR pour les Parisiens. Sur un corner repris par Doué, Morgan Sanson est venu dévier le cuir du bras gauche en se tournant. La tentative ne semblait pourtant pas cadrée, ce qui a provoqué l’ire du responsable et de son coach à la mi-temps, mais le penalty est bien accordé par Willy Delajod. Une formalité pour Nuno Mendes en prenant Diouf à contre-pied (0-1, 42e).

"On est outré, ce n'est pas penalty !" 😡 Claude Puel extrêmement remonté à la mi-temps de ce #OGCNPSG. pic.twitter.com/rZXaPbdePq — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

La double lame

Galvanisés par le but inscrit juste avant la pause, les protégés de Luis Enrique sont revenus des vestiaires le couteau entre les dents, bien décidés à conserver leur avance. Il n’a fallu attendre que quatre minutes pour que Doué ne réussisse à faire le break, après un service trois étoiles de Mendes (0-2, 49e). Le sort a continué de s’acharner sur les Niçois, puisque juste après l’heure de jeu, alors que le rythme de la rencontre était quelque peu retombé, Youssouf Ndayishimiye s’est rendu coupable d’une grosse semelle sur la cheville gauche de Lee Kang-in et a été logiquement expulsé (61e). Une supériorité numérique que n’ont toutefois pas mise à profit numériquement les Parisiens, même si Doué (63e) et Kvaratskhelia (70e) ont tour à tour vu leur tentative stoppée par Diouf ou annihilée par l’arbitre assistant pour une position de hors-jeu.

La naissance d'une étoile ? 🌟 𝑫𝒓𝒐 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂́𝒏𝒅𝒆𝒛 inscrit son premier but en @ligue1 à 18 ans 🇪🇸#OGCNPSG pic.twitter.com/Gx9xkz8xWF — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

C’est finalement Dro Fernández, entré en jeu quelques minutes auparavant, qui est venu alourdir la note en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée dans la capitale en janvier, avec un enchaînement parfait après la passe d’Ousmane Dembélé pour catapulter le cuir dans le petit filet gauche de la cage de Diouf (0-3, 81e). De quoi donner des idées à Zaïre-Emery qui a également inscrit son nom au tableau d’affichage en fin de rencontre (0-4, 86e). Mission remplie pour les Parisiens qui passeront donc la trêve internationale au chaud à la première place du classement, pendant que les engagés dans la course au maintien passeront en revue leurs forces pour lutter jusqu’à la fin.

OGC Nice (3-5-2) : Diouf – Bah, Dante (Abdi, 71e), Mendy – Bard, Ndayishimiye, Boudaoui, Sanson, Clauss – Diop (Boudache, 65e), Wahi (Kevin, 72e). Entraîneur : Claude Puel.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Zabarnyi, Hernandez, Pacho, Mendes (Fernández, 76e) – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee (Dembélé, 64e) – Doué (Ramos, 76e), Mayulu, Kvaratskhelia (Mbaye, 76e). Entraîneur : Luis Enrique.

Revivez la victoire du PSG à Nice (0-4)