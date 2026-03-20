Lens (re)passe leader avec la manière

Lens 5-1 Angers

Buts : Thauvin (13e), Édouard (25e et 48e), Sangaré (40e) et Udol (72e) pour Lens // Machine (62e) pour Angers

Un but encaissé, et la perfection de la soirée s’effondre ? Peut-être, mais personne ne fera la fine bouche du côté de Lens : en battant avec la manière Angers lors de la 27e journée de Ligue 1 et en assurant le spectacle avec cinq réalisations inscrites, le leader (provisoire) du championnat de France est repassé devant le Paris Saint-Germain (qui compte, cependant, deux rencontres supplémentaires à disputer) avec deux points d’avance. Seul le suspense a manqué, puisque les locaux menaient déjà 3-0 à la mi-temps.

Le chef-d’œuvre d’Udol

Florian Thauvin a d’abord ouvert le score en profitant d’une touche vite jouée avant même le quart d’heure de jeu, puis Odsonne Édouard s’est chargé de faire le break grâce à une mauvaise relance adverse et une passe décisive du champion du monde 2018. L’attaquant s’est ensuite offert un doublé en deuxième période (assist signée… Thauvin), après avoir vu Mamadou Sangaré se faire plaisir en puissance. Enfin, Matthieu Udol a ajouté la cerise sur le gâteau en sortant une superbe volée acrobatique. Dans tout ça, le pion de Lanroy Machine semble très anecdotique… Vivement la finale, mais quand ?

🤯 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖̧𝗔 𝗨𝗗𝗢𝗟 ??? "Allô Didier, si besoin d'un renfort en plus, j'ai un joueur : Matthieu Udol !"#RCLSCO pic.twitter.com/8ejBKyhdun — L1+ (@ligue1plus) March 20, 2026

Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison