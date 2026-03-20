S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J27
  • Lens-Angers (5-1)

Lens (re)passe leader avec la manière

FC
30 Réactions
Lens (re)passe leader avec la manière

  Lens 5-1 Angers

Buts : Thauvin (13e), Édouard (25e et 48e), Sangaré (40e) et Udol (72e) pour Lens // Machine (62e) pour Angers

Un but encaissé, et la perfection de la soirée s’effondre ? Peut-être, mais personne ne fera la fine bouche du côté de Lens : en battant avec la manière Angers lors de la 27e journée de Ligue 1 et en assurant le spectacle avec cinq réalisations inscrites, le leader (provisoire) du championnat de France est repassé devant le Paris Saint-Germain (qui compte, cependant, deux rencontres supplémentaires à disputer) avec deux points d’avance. Seul le suspense a manqué, puisque les locaux menaient déjà 3-0 à la mi-temps.

Le chef-d’œuvre d’Udol

Florian Thauvin a d’abord ouvert le score en profitant d’une touche vite jouée avant même le quart d’heure de jeu, puis Odsonne Édouard s’est chargé de faire le break grâce à une mauvaise relance adverse et une passe décisive du champion du monde 2018. L’attaquant s’est ensuite offert un doublé en deuxième période (assist signée… Thauvin), après avoir vu Mamadou Sangaré se faire plaisir en puissance. Enfin, Matthieu Udol a ajouté la cerise sur le gâteau en sortant une superbe volée acrobatique. Dans tout ça, le pion de Lanroy Machine semble très anecdotique… Vivement la finale, mais quand ?

Deux joueurs de Ligue 1 ont disputé toutes les minutes de la saison

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.