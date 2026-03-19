Lens prêt à un report de la rencontre contre le PSG, mais à ses conditions

La loi du marché : import, export, report. Pour arranger le PSG, il serait question de décaler la joute pour le titre en Ligue 1 contre le RC Lens initialement prévue le samedi 11 avril. La raison ? Les quarts de finale de Ligue des champions qui verront les Parisiens croiser le fer avec Liverpool les 8 et 14 avril prochain. Les hommes de Luis Enrique ont déjà bénéficié de cette faveur cette saison, leur match contre le FC Nantes ayant été reporté à la semaine du 20 avril pour que Vitinha et compagnie puissent réduire en miettes Chelsea en huitièmes de C1.

Une perspective qui semble chauffer les nerfs de Pierre Sage, qui n’aime pas qu’on bouge ses plans pour rien : « C’est trop tard puisque le match est programmé, alors que celui de Nantes ne l’était pas. Je pense que le PSG n’a pas besoin de ça pour être compétitif contre nous. »

Aucune demande encore formulée

Bien qu’aucune demande n’ait encore été faite, l’heure est à la pêche aux infos pour savoir si le RC Lens serait en mesure d’accepter une telle sentence. Et selon RMC, les Artésiens ne s’y opposeraient pas si l’accord « fait sens » pour les deux écuries. Eh oui, parce que fixer un date avec les Sang et Or est une autre paire de manches qu’avec le FC Nantes : le RCL reçoit le Toulouse FC le mardi 21 avril prochain pour les demies de Coupe de France.

Il faudra un peu de taf pour garder Pierre sage…

On sait quand se jouera le titre de champion de France