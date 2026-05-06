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Un joueur du Betis espère voir un footballeur faire son coming out

EM
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Un joueur du Betis espère voir un footballeur faire son coming out

Il y a des joueurs qui préfèrent rester focus sur le foot ; Aitor Ruibal, lui, sort volontiers du rectangle vert. Lors d’une interview accordée au journal espagnol El País, le capitaine du Betis s’est exprimé sur ses opinions politiques, à un an des élections générales espagnoles élisant les députés du pays : « Aucun parti en Espagne ne me représente. La seule chose dont je suis sûr, c’est que je ne veux pas de l’extrême droite au pouvoir. »

Footballeur engagé

Interrogé également sur l’homosexualité dans le football, il exprime son souhait pour la communauté gay dans le monde du sport : « Je discutais récemment avec Borja (Iglesias) et je me disais que ce serait génial si une grande figure du sport faisait son coming out. Je pense que si c’était le cas, elle recevrait beaucoup de respect et d’affection de la part de ses coéquipiers, mais on ne peut pas parler au nom des autres ni leur demander de franchir un tel pas. »

Sur le fond, le message est clair : « Je veux prendre position contre l’homophobie, le racisme et pour la défense des droits fondamentaux. »

Un exemple à suivre !

Le Real Madrid freiné par le Betis

EM

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