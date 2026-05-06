M6 recrute Michou pour la Coupe du monde

La Coupe du monde pour tous, surtout pour les jeunes. Pour faire vivre le Mondial à une communauté diversifiée, M6 va envoyer le youtubeur Michou aux États-Unis. La chaîne, qui diffusera plus d’une cinquantaine de rencontres, placera le jeune créateur de contenus derrière les buts afin de faire vivre des images exclusives de la compétition aux abonnés du principal intéressé et filmer les plus beaux buts de la compétition.

Filmez jeunesse

L’influenceur aux 10,8 millions d’abonnés sur YouTube n’a pas caché sa joie de pouvoir vivre cette expérience au bord des pelouses. « J’ai énormément de chance, on me met à la meilleure place, derrière les buts, pour avant tout profiter des matchs », explique-t-il à L’Équipe.

Une belle opportunité pour celui qui verra ses images rediffusées dans le magazine d’Ophélie Meunier après les matchs. « Je pars sur le terrain en tant que reporter », a-t-il assumé. Un rôle derrière la caméra moins évident pour le natif d’Amiens plutôt habitué à être devant l’objectif. Une nouvelle recrue pour M6 après l’ancien champion du monde Samuel Umtiti.

👀 @Michoucroute_ rejoint M6 pour la Coupe du Monde 2026. Le youtubeur explique son rôle au micro de @SportBusiness_C. #michou #football pic.twitter.com/E8KmewkzP7 — Titouan Laurent (@Titouanlrt) May 6, 2026

On préférait les cabarets de Michel Catty.

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