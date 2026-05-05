- Koh-Lanta
- Épisode 10
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Le grand écrémage commence avec deux éliminés pour le prix d’un. Et plus ça avance, plus les filles sont en train de prendre le pouvoir.
La tribu réunifiée
Clarisse
On a bien compris qu’elle était plus dans la force que dans la subtilité. Un 49.3.
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Antonin
Comme Kylian Mbappé, il a répété à l’envi qu’il était blanc de cœur. Maintenant, il faudra se coltiner les critiques de Merengues, qui ne supportent pas, mais alors vraiment pas du tout, qu’un des leurs s’offre un séjour sur un île.
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Caroline
Bel hommage à Geoffrey Jourdren après l’épreuve de confort.
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Cindy
Qui eut cru que Cindy mènerait la stratégie des Rouges ? C’est comme si Leonardo Balerdi avait été capitaine de l’OM, imaginez.
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Zakariya
Il a tout de suite capté l’exo d’additions dans le cahier de vacances de la petite Philippine. Après 2 heures à compter les kilos s’empiler au bout d’un crochet, il était échauffé.
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Daniel
Intéressante technique de sa part de lécher la base du support lors de l’épreuve d’immunité pour que ça colle mieux. D’ailleurs, je compte lécher la barre du métro dès demain matin pour être sûr de ne pas tomber dans les virages.
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Paul
Tous ces plans machiavéliques pour finir comme ça… c’est toujours compliqué d’écrire un méchant, mais là TF1 s’est bien loupé.
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Jade
La voir gagner une épreuve de force aurait été comme voir Teddy Riner être champion olympique de patinage artistique. Chiche ?
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Cynthia
Championne officielle du moonwalk. Bel hommage à Michael pour la sortie de son biopic.
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Lola
Sa crise d’asthme était bien plus convaincante pour incarner Stevie dans la série Malcolm que la performance de l’acteur qui a repris le rôle dans le reboot. D’ailleurs, saviez-vous que Craig Lamar Traylor est en parfaite santé ?
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Hugo
Ses chaussettes avec des motifs moules nous rappellent sa passion pour le coquillage, qui n’a d’égal que la passion des moustiques pour sa peau.
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Guillaume
Point négatif : il ne gagnera pas 100 000 euros. Point positif : il rejoint le Boy’s club le plus sélect de tout l’archipel.
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Le boss
Denis Brogniart
Les chemises en jean, ça met vraiment un temps fou à sécher. Il n’a pas été très stratège sur ce coup !
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Par Léo Tourbe