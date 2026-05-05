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  • Koh-Lanta
  • Épisode 10

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Le grand écrémage commence avec deux éliminés pour le prix d’un. Et plus ça avance, plus les filles sont en train de prendre le pouvoir.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

On a bien compris qu’elle était plus dans la force que dans la subtilité. Un 49.3.

Note de la rédaction 5.5/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Comme Kylian Mbappé, il a répété à l’envi qu’il était blanc de cœur. Maintenant, il faudra se coltiner les critiques de Merengues, qui ne supportent pas, mais alors vraiment pas du tout, qu’un des leurs s’offre un séjour sur un île.

Note de la rédaction 6.5/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Bel hommage à Geoffrey Jourdren après l’épreuve de confort.

Note de la rédaction 4/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Qui eut cru que Cindy mènerait la stratégie des Rouges ? C’est comme si Leonardo Balerdi avait été capitaine de l’OM, imaginez.

Note de la rédaction 7/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Il a tout de suite capté l’exo d’additions dans le cahier de vacances de la petite Philippine. Après 2 heures à compter les kilos s’empiler au bout d’un crochet, il était échauffé.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Intéressante technique de sa part de lécher la base du support lors de l’épreuve d’immunité pour que ça colle mieux. D’ailleurs, je compte lécher la barre du métro dès demain matin pour être sûr de ne pas tomber dans les virages.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

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PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Tous ces plans machiavéliques pour finir comme ça… c’est toujours compliqué d’écrire un méchant, mais là TF1 s’est bien loupé.

Note de la rédaction 1/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

La voir gagner une épreuve de force aurait été comme voir Teddy Riner être champion olympique de patinage artistique. Chiche ?

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Championne officielle du moonwalk. Bel hommage à Michael pour la sortie de son biopic.

Note de la rédaction 8/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Sa crise d’asthme était bien plus convaincante pour incarner Stevie dans la série Malcolm que la performance de l’acteur qui a repris le rôle dans le reboot. D’ailleurs, saviez-vous que Craig Lamar Traylor est en parfaite santé ?

Note de la rédaction 5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Ses chaussettes avec des motifs moules nous rappellent sa passion pour le coquillage, qui n’a d’égal que la passion des moustiques pour sa peau.

Note de la rédaction 5/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Point négatif : il ne gagnera pas 100 000 euros. Point positif : il rejoint le Boy’s club le plus sélect de tout l’archipel.

Note de la rédaction 4/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Les chemises en jean, ça met vraiment un temps fou à sécher. Il n’a pas été très stratège sur ce coup !

Note de la rédaction 4/10
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