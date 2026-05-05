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Énorme surprise dans le onze d'Arsenal

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Énorme surprise dans le onze d'Arsenal

Oui, Bukayo Saka est titulaire. Mais ça, tout le monde s’y attendait. Ce qui n’était pas forcément prévu, en revanche, c’est la présence dans le onze de Myles Lewis-Skelly : âgé de dix-neuf ans, le milieu de terrain va donc débuter la demi-finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid alors qu’il n’a pas débuté une seule partie à élimination directe de C1 cette saison.

Le Normand titulaire, pas Zubimendi

Pour éliminer Arsenal, Diego Simeone compte de son côté sur Robin Le Normand : remplaçant au match aller, qui s’est soldé par un nul, le défenseur central apparaît en défense centrale alors que Marcos Llorente devrait monter d’un cran et évoluer dans l’entrejeu à la place de Johnny Cardoso. Et évidemment, Antoine Griezmann est encore là.

Pauvre Gabriel Zubimendi…

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Eze, Rice, Lewis-Skelly – Saka, Gyökeres, Trossard.

Atlético de Madrid : Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Llorente, Lookman – Griezmann, Alvarez.

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