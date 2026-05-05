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Un ancien international malien veut reprendre les rênes de la sélection

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Un ancien international malien veut reprendre les rênes de la sélection

Déjà un prétendant de taille. Suite à l’éviction de Tom Saintfiet du poste de sélectionneur du Mali, le 28 avril dernier, la Fédération malienne de football a lancé un appel à candidatures pour trouver le successeur de l’entraîneur belge.

Fousseni Diawara, un candidat de choix

Fousseni Diawara a officialisé sa candidature pour reprendre les rênes du Mali. « Je tiens à réaffirmer mon envie d’obtenir ce poste de sélectionneur. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l’équipe nationale, même si j’ai eu un petit aparté du côté de la Guinée (adjoint de 2023 à 2024, NDLR). Je me suis beaucoup remis en question et j’ai beaucoup travaillé », explique l’ancien international, ce lundi, sur Canal+ Sport Afrique.

Aujourd’hui à la tête des U23 maliens, Fousseni Diawara connaît parfaitement l’environnement qui règne autour des Aigles, grâce à des expériences de manager général (2015-2017) et un rôle de sélectionneur adjoint durant l’ère Mohamed Magassouba (2017-2022).

Bientôt l’or africain après le bronze en tant que joueur sous les ordres de Patrice Carteron ?

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CT

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