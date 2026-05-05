Griezmann totalement serein avant Arsenal-Atlético

La dernière danse européenne ? L’Atlético de Madrid est à Londres pour arracher une place en finale de la Ligue des champions, au détriment d’Arsenal, ce mardi soir (21 heures). Antoine Griezmann disputera son 120e et dernier match de C1 en cas d’élimination des Colchoneros. L’attaquant français prendra la direction des États-Unis pour défendre les couleurs d’Orlando City, à partir de l’intersaison.

« J’ai beaucoup de joie à donner »

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético s’est présenté avec beaucoup de confiance en conférence de presse d’avant-match, ce lundi : « Peu importe si je marque ou non, je préfère faire une passe ou gagner un match que marquer un but. Et je pense qu’en arrivant au match, je suis plus calme, plus tranquille. Avant, je vivais ça avec beaucoup de stress, je me faisais les matchs 50 fois dans la tête avant de jouer la première seconde, et maintenant je suis plus calme et plus tranquille, en sachant ce que je peux faire et en me concentrant uniquement là-dessus. »

L’enfant de Mâcon, qui vit ses derniers matchs sous les couleurs des Rojiblancos, profite de chaque instant sans se soucier d’une fin imminente. « Je ne suis pas du genre à me demander si c’est mon dernier ou avant-dernier match, mais à être bien mentalement, frais dans la tête et dans les jambes. Et j’ai envie de le jouer parce que j’ai beaucoup d’envie et de joie à donner », conclut-il.

Une finale pour Grizou, une finale pour Grizou.

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