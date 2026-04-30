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Simeone se frite avec un joueur d’Arsenal pour une raison stupide

VM
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Simeone se frite avec un joueur d’Arsenal pour une raison stupide

Il était chaud, le Cholo. Dans un match particulièrement tendu qui a vu l’Atlético de Madrid et Arsenal repartir dos à dos (1-1) lors de la demi-finale aller de Ligue des champions, Diego Simeone en a fait des siennes et s’est accroché avec un Gunner.

La prochaine fois il enlèvera ses chaussures

Replaçons le contexte : on est à la fin du match, les deux équipes quittent progressivement la pelouse et se dirigent vers le tunnel pour regagner leur vestiaire respectif. Tous les joueurs contournent le gros logo de l’Atlético dessiné sur le sol sauf un : Ben White. Agacé par ce manque de respect de l’institution, Giuliano Simeone réprimande en premier le défenseur anglais. Puis son paternel le rejoint et prend le relais. Les deux se chauffent et doivent être séparés pour que la situation ne dégénère pas.

En même temps, qu’est-ce que ça foutait par terre en plein chemin ?

Pas de demi-finale retour pour Julian Álvarez ?

VM

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