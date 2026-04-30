Pour Strasbourg, la C4 ou la charrette

Distancé en Ligue 1 et privé de finale de Coupe de France, Strasbourg n’a plus qu’une seule possibilité pour redorer son blason cette saison : la Ligue Conférence. Ce qui passe par une grande performance ce jeudi soir, sur le terrain du Rayo Vallecano, pour jouer une place en finale la semaine prochaine à la Meinau.

C’est le moment. À ce stade, Strasbourg est sur un fil, et tout est encore possible. Cette saison marque l’histoire du club, avec une finale européenne et pourquoi pas un titre. Mais aussi une version moins rose, faite de quêtes inachevées, dont on retiendrait surtout les secousses de la multipropriété. Le Racing a son destin en mains avant de défier le Rayo Vallecano en demi-finales de Ligue Conférence. Et cette fois, il ne faudra pas craquer.

Désillusions nationales

Intriguant septième de Ligue 1 l’an passé, Strasbourg fera probablement moins bien cette saison. Au fil des semaines, le Racing a grillé toutes ses cartouches en ne gagnant que quatre fois sur les onze dernières journées. Il lui reste quatre matchs de championnat à jouer, face à Toulouse, Angers, Brest et Monaco, et il occupe actuellement le huitième rang, hors des clous pour l’Europe. Pas un classement particulièrement enivrant. Strasbourg aurait dû jouer, au minimum, une place en Ligue Europa. Le top 5 est déjà loin. La septième place, potentiellement qualificative pour les barrages de la Ligue Conférence, est encore à portée de crampons (cinq points de retard sur Monaco, avec un match en moins). Mais pourra-t-on dire que Strasbourg a réussi sa saison sur la base d’une septième place en championnat ? Non.

L’équipe de Gary O’Neil aurait pu s’offrir une finale de Coupe de France, d’autant qu’elle recevait des Niçois malades en demi-finales. Mais elle s’est pris les pieds dans le tapis, piégée par un doublé d’Elye Wahi. Reste donc la Ligue Conférence, compétition dans laquelle le Racing vient tout juste d’embrasser la beauté en renversant Mayence à la Meinau. Il reste cependant à transformer l’essai : tomber aux portes d’une finale contre le onzième de Liga serait bien fâcheux, et le bilan de cette saison s’assombrirait automatiquement très rapidement.

Les polémiques de la multipropriété en fond sonore

Pas de finale de Coupe de France, ni de Ligue Conférence, et une septième ou huitième place en Ligue 1 ? Oui, la saison serait ratée. Pas un échec digne d’une catastrophe industrielle, mais un échec quand même. Resteraient les regrets. On retiendrait que le monde formidable de la multipropriété a contraint Strasbourg à changer d’entraîneur en cours de route pour favoriser les plans de Chelsea – tout ça pour que Liam Rosenior se fasse lourder 107 jours après. Que la fronde d’une partie des ultras contre BlueCo n’a pas perdu en intensité. Que le capitaine Emmanuel Emegha s’est mis tout le monde à dos en s’affichant avec le maillot de Chelsea dès le mois de septembre.

Pour basculer du bon côté, il n’y a donc plus le choix : écarter l’obstacle madrilène pour disputer une première finale européenne. Au terme de l’élimination en Coupe de France, Gary O’Neil avait exprimé une « énorme déception » pour ses joueurs et les supporters : « On est désolés de ne pas les emmener au Stade de France, mais on va tout faire pour que cette saison soit quand même mémorable. » Le sous-entendu est limpide : à ce stade, elle ne l’est pas encore.

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