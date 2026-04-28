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Sondage : ce PSG-Bayern Munich est-il le plus grand match de l’histoire de la Ligue des champions ?

SF
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Sondage : ce PSG-Bayern Munich est-il le plus grand match de l’histoire de la Ligue des champions ?

Cette demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a réuni tous les ingrédients d’un très, très, très grand match de foot au Parc des Princes. Neuf buts, des joueurs de classe et de différences, des erreurs, de l’intensité, des rebondissements, de la vie... Il est sans doute trop tôt, mais avons-nous déjà vu mieux en C1 ?

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

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