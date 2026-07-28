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Mancini et Ranieri arrivent pour sauver l'Italie

MJ
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Mancini et Ranieri arrivent pour sauver l'Italie

Nommé par chaos. Après l’arrivée avortée d’Andrea Pirlo en raison de ses liens avec un site russe de paris sportifs, l’Italie a déjà trouvé son remplaçant, et il connaît plutôt bien la maison. Giovanni Malagò a annoncé en conférence de presse que Roberto Mancini reprenait les rênes de la Nazionale, trois ans après l’avoir quittée pour rejoindre l’Arabie saoudite.

Un vent de fraîcheur, donc. Absolument pas. Il ne faudrait toutefois pas oublier que Mancini était à la tête de la sélection sacrée à l’Euro 2021. Mais aussi de celle qui a vu Aleksandar Trajkovski la crucifier à la 92e minute, avant de dire adieu au Mondial qatari. Même si, en Italie, rater la Coupe du monde est désormais devenu une habitude.

Ranieri, nouveau directeur technique

Pour remplacer le duo Maldini-Leonardo, le président de la Fédération italienne a décidé de faire appel à Claudio Ranieri. L’ancien entraîneur de Leicester sort d’une expérience de senior advisor à la Roma et va désormais occuper le poste de directeur technique de la Nazionale. Un an plus tôt, il avait décliné la proposition de devenir sélectionneur pour rester auprès du club romain.

Tout le monde peut changer d’avis. Du haut de ses 74 ans, Ranieri aura à cœur de participer à la reconstruction du football italien, ce qui s’annonce comme une tâche extrêmement difficile. Mancini sur le banc, Ranieri dans les bureaux : la révolution italienne ressemble finalement beaucoup à un retour vers le passé.

Le grand favori de l’Euro 2028, c’est donc l’Italie !

Pirlo fils vole au secours de Pirlo père

MJ

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