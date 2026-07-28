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Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane

ABS
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Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane

Quatre années de bonheur. Ou pas. À l’occasion de la présentation de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Phillipe Diallo a précisé les lignes du futur contrat du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Zizou dispose pour l’instant d’un contrat de quatre années avec la FFF.

Zidane présentera son staff en septembre

Comme partagé par la président de la Fédé, ZZ sera donc en poste à partir du 1er août prochain et dirigera les Bleus pour la prochaine Ligue des nations, l’Euro 2028, la Coupe du monde 2030 et, évidemment, l’ensemble des campagnes de qualifications et des matchs amicaux de ces quatre prochaines saisons à venir.

Après avoir précisé que les premiers contacts entre la Fédération et son nouveau sélectionneur ont été établis en février 2025, Diallo a également indiqué que Zidane présentera les lignes sportives de son projet début septembre, quelques semaines avant le premier rassemblement des Bleus. Dans le même temps, le néo-sélectionneur annoncera la composition de son staff. Pour rappel, l’équipe de France retrouvera la Turquie, la Belgique et l’Italie à cheval entre septembre et octobre prochain pour jouer la Ligue des nations.

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ABS

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