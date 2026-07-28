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Raymond Domenech emballé par le choix Zidane à la tête des Bleus

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Raymond Domenech emballé par le choix Zidane à la tête des Bleus

Vrai reconnaît vrai. Après la désignation de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus, Raymond Domenech a d’abord indiqué à Ouest-France qu’il n’avait « pas d’avis à donner là-dessus », avant de donner son avis là-dessus.

Soulignant que ce choix est dans « une continuité » en équipe de France, l’ancien sélectionneur (2004-2010) a été plutôt dithyrambique à l’égard du coach, anciennement son joueur et capitaine qui l’a emmené en finale de la Coupe du monde 2006 : « Zidane a ce vécu, cette expérience, cette notoriété pour passer des messages. L’expérience nous donnera la réponse (si c’est le plus gros défi de sa carrière), mais on peut supposer que oui. »

« Son aura a été confirmée au Real Madrid »

Il a également salué le charisme acquis par la carrière de ZZ, qui lui servira pour endosser ce nouveau costume : « Quand un ancien joueur devient sélectionneur, il y a une protection sur le personnage, encore plus pour Zidane. Dans la catégorie des joueurs de haut niveau, il est dans le haut du chapeau. Son aura a été confirmée au Real Madrid, où il a gagné la Ligue des champions trois ans de suite. S’il n’avait jamais été entraîneur, il y aurait eu une interrogation. Pas là. Il a créé quelque chose, il a réussi à passer des messages. »

Une petite place pour Raymond Domenech dans le staff des Bleus ? Réponse début septembre.

Zinédine Zidane : « DD c'est DD, Zizou c'est Zizou »

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