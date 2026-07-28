Une pépite française intéresse fortement le Barça

La foot-inflation. Éli Junior Kroupi pourrait être la prochaine recrue du Barça. Selon L’Équipe, le joueur français de Bournemouth est la nouvelle cible du club catalan, qui aurait lancé deux offres supérieures à 100 millions d’euros aux Cherries, pour l’instant refusées. Dans ce début de mercato parti sur des sommes toujours plus mirobolantes, le Barça semble bien parti pour attirer le jeune français dans ses rangs, étant donné que Kroupi serait particulièrement sensible à l’intérêt du Barca.

Le Barca n’a (presque) plus de buteur

Alors que Ferran Torres est sur le départ et que Robert Lewandowski est parti en retraite anticipée du côté de la MLS, les Culés ne compte plus de vrai avant-centre dans ses rangs, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, nouvelles recrues du club catalan, étant des joueurs de côtés. Si la piste Julián Alvarez n’aboutit pas, Éli Junior Kroupi et ses 13 buts la saison passée en Premier League devraient donc pouvoir faire l’affaire.

Dites donc, pour un club en faillite, l’argent n’est pas vraiment ce qu’il manque…

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