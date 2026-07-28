S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Une pépite française intéresse fortement le Barça

ABS
8 Réactions
Une pépite française intéresse fortement le Barça

La foot-inflation. Éli Junior Kroupi pourrait être la prochaine recrue du Barça. Selon L’Équipe, le joueur français de Bournemouth est la nouvelle cible du club catalan, qui aurait lancé deux offres supérieures à 100 millions d’euros aux Cherries, pour l’instant refusées. Dans ce début de mercato parti sur des sommes toujours plus mirobolantes, le Barça semble bien parti pour attirer le jeune français dans ses rangs, étant donné que Kroupi serait particulièrement sensible à l’intérêt du Barca.

Le Barca n’a (presque) plus de buteur

Alors que Ferran Torres est sur le départ et que Robert Lewandowski est parti en retraite anticipée du côté de la MLS, les Culés ne compte plus de vrai avant-centre dans ses rangs, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, nouvelles recrues du club catalan, étant des joueurs de côtés. Si la piste Julián Alvarez n’aboutit pas, Éli Junior Kroupi et ses 13 buts la saison passée en Premier League devraient donc pouvoir faire l’affaire.

Dites donc, pour un club en faillite, l’argent n’est pas vraiment ce qu’il manque…

Pedri s'essaye au foot traditionnel pendant ses vacances en Chine

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 8 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT 100% Guardiola TOME 1 + TOME 2

à partir de 11€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
73

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.