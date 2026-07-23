Le Barça recrute à Dortmund pour renforcer son attaque

Ferran, ciao ? Après les départs d’Ansu Fati, Robert Lewandowski, Marcus Rashford et potentiellement celui du héros d’Espagne, Ferran Torres au PSG, Barcelone a annoncé l’arrivée de Karim Adeyemi pour renforcer l’attaque catalane. C’est la deuxième recrue offensive des Blaugrana après la venue pré-Mondial d’Anthony Gordon. L’international allemand de 24 piges signe donc en Espagne pour un montant avoisinant les 22 patates plus des bonus, d’après Sky Sports.

Les retrouvailles avec Flick

En signant à Barcelone, le désormais ex-joueur de Dortmund va retrouver l’homme qui l’avait fait débuter avec la sélection allemande, en la personne de Hansi Flick, qui l’avait lancé contre l’Arménie en septembre 2021.

Dans son communiqué, le Barça est d’ailleurs revenu sur ce fait d’armes : « Les retrouvailles avec Flick se feront au sein d’un club où il pourra travailler et continuer à progresser au quotidien, avec la certitude qu’Adeyemi débarque à Barcelone porté par l’ambition et l’envie de faire ses preuves, tout en se mettant au service de son compatriote. Ainsi, après une pause estivale pour recharger les batteries et avec toute la préparation d’avant-saison devant lui, Adeyemi est désormais un joueur blaugrana. »

Passer de Dortmund au Barça, encore un fan d’Ousmane Dembélé.

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