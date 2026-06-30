Monaco conserve une de ses pépites

Le CM de Monaco est en train de vivre une journée éreintante. Après avoir annoncé le départ de plusieurs joueurs et l’arrivée de Nazinho, l’AS Monaco vient de lever l’option d’achat d’Ansu Fati. L’Espagnol a signé pour quatre ans avec le club de la Principauté, jusqu’en juin 2030.

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Une première saison pleine de promesses

Arrivé l’été dernier sur le Rocher en provenance de Barcelone en prêt, Ansu Fati a réalisé une première saison convaincante en étant buteur toutes les 110 minutes et en inscrivant douze pions avec seulement treize titularisations. Grâce à ces belles promesses, l’ASM a donc accepté de payer les onze patates négociées l’été dernier.

Les dirigeants monégasques se sont d’ailleurs félicités de ce retour en grâce du joueur formé à la Masia, après énormément de blessures : « Sous le maillot à diagonale, l’international espagnol a retrouvé du rythme et de l’efficacité, en enchaînant les matchs sur les terrains. […] Ansu Fati s’inscrit un peu plus à l’AS Monaco, où il continuera à mettre ses qualités techniques et son sens du but au service du collectif monégasque. »

C’est refati pour un tour !

Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche