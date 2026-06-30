Monaco a trouvé son nouveau latéral gauche

En voilà un qui ne va pas s’aventurer avec les diminutifs sur le maillot. Le latéral gauche portugais Flavio Nazinho s’est engagé pour quatre saisons à l’AS Monaco en provenance du Cercle Bruges, pour un montant avoisinant les cinq millions d’euros. Avant de rejoindre la Belgique, le néo-Monégasque avait été formé au Sporting Portugal sans s’y imposer. Mais cette saison dans le pays de la frite, l’arrière gauche est devenu un véritable titulaire avec 32 apparitions.

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Caio Henrique, out

L’arrivée de Nazinho fait écho au départ de Caio Henrique à l’Ajax Amsterdam, officialisé ce lundi par le club hollandais, contre dix patates, plus trois de bonus. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, a d’ailleurs déclaré à la suite de l’arrivée du Brésilien que son équipe « travaillait très dur depuis un certain temps ». Il indique également qu’Henrique possède une « grande expérience et son tempérament de leader », qui lui permettront « d’avoir un impact immédiat ».

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Le ravalement de rocher débute dans la Principauté.

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