Arsenal donne des nouvelles de William Saliba

William saura. Blessé au dos en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, William Saliba devrait bientôt connaître la durée exacte de son indisponibilité. Son club d’Arsenal a en effet donné des nouvelles du défenseur, évoquant une absence pour « une période prolongée ». Dans leur communiqué, les Londoniens précisent tout de même qu’une opération du dos ne sera visiblement pas nécessaire : « Des évaluations approfondies ont conclu qu’une intervention chirurgicale n’était pas recommandée. William va désormais entamer un programme de récupération encadré. Sa rééducation commencera immédiatement, avec un suivi médical continu de sa blessure. »

Une blessure de longue date

S’il a chuté contre l’Espagne, William Saliba traînait cette blessure quelques semaines déjà avant le Mondial (plusieurs médias évoquant même une fracture). Forcé de jouer sous anti-douleurs, le joueur de 25 ans n’a pourtant donné aucun signe de fébrilité, réalisant un tournoi de haute volée aux côtés de Dayot Upamecano. Ne lui reste désormais qu’à récupérer pour les mois à venir.

L’élimination est arrivée au bon moment finalement.

William Saliba ne devrait pas passer sur le billard