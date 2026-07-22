Le cadeau improbable reçu par Fabián Ruiz et Gavi pour leur sacre mondial

Une orange à Noël, des tomates pour un champion du monde ? À peine les célébrations à Madrid terminées, les joueurs espagnols sont retournés dans leurs villes respectives pour fêter cette deuxième étoile.

À Los Palacios y Villafranca, en Andalousie, la région natale de Fabián Ruiz et Gavi, ils ont trouvé une façon bien à eux de récompenser le sacre mondial de leurs deux enfants andalous avec la Roja : leur offrir l’équivalent de leur propre poids en tomates.

Plus de 100 kilos de tomates

Ce fruit (parce que oui la tomate n’est pas un légume) est le produit emblématique de la région andalouse. Une récompense pensée comme un clin d’œil gourmand pour honorer ces deux héros locaux.

Élus, supporters et habitants de la ville s’étaient réunis pour assister à la pesée des deux joueurs, ce mercredi, avant la remise officielle de ce trophée pas comme les autres. Résultat des courses : 68,5 kilos de tomates pour Gavi et 85 pour le milieu du Paris Saint-Germain.

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Un petit peu de basilic, une mozza, et le tour est joué.

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