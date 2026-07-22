William Saliba ne devrait pas passer sur le billard

De quoi lui enlever une belle épine du dos. Comme expliqué précédemment, William Saliba a joué en serrant les dents toute la Coupe du monde avec les Bleus, souffrant d’une fracture du dos. Face à l’Espagne en demi-finales (0-2), il est sorti prématurément à la 30e minute expliquant à ses coéquipiers que son « dos est mort ».

Un long temps de repos, mais pas d’opération

Après différentes consultations médicales et échanges avec les dirigeants d’Arsenal, le Gunner a décidé de ne pas se faire opérer, selon L’Équipe. En revanche, il sera éloigné des terrains durant de longs mois de compétition. Le quotidien sportif explique tout de même que la durée précise de son absence dépendra de son propre ressenti.

La première dispense de la rentrée.

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