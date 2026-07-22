L’entraîneur de Southampton interdit de coacher après le spygate ?

Eckert n’avait qu’à se tenir droit. L’entraîneur de Southampton, Tonda Eckert, est dans le viseur d’une enquête de la Football Association, la fédération anglaise, après l’affaire de l’espionnage en marge des play-off d’accession à la Premier League, révèle The Athletic.

En poussant ses analystes (messages Whatsapp à l’appui) à épier les entraînements de Middlesbrough, futur adversaire en demi-finales, mais aussi Oxford United et Ipswich Town lors de la saison régulière de Championship, le coach allemand de 33 ans est accusé d’avoir porté atteinte à la réputation du football.

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Lourde sanction à venir ?

L’ancien club de James Ward-Prowse avait déjà été exclu de la finale des play-off et a écopé de 4 points de retrait pour le début de la saison prochaine, mais son entraîneur risque gros. En se basant sur l’article E3.1 qui stipule que « tous les participants doivent tout le temps agir dans le meilleur intérêt du jeu », la FA peut sanctionner l’entraîneur d’une interdiction définitive de coacher au sein de ses compétitions.

Le média américain rapporte que ce n’est pas le scénario le plus probable, les sources proches du club rappelant le précédent de Joseph Lombardi et Jasmine Mander, entraîneurs de l’équipe olympique féminine du Canada à Paris 2024, qui ont reçu une interdiction de coaching d’un an par la FIFA après avoir espionné ses adversaires par drone.

Tonda Eckert, maintenu en poste après l’affaire et qui a été entendu pendant deux jours par la FA, a désormais une semaine pour répondre à ces trois accusations. Il assure ne pas avoir été au courant que cette pratique était frauduleuse en Angleterre et que cette manière de faire était courante en Europe.

Bah vu, bah pris.

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