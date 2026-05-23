Le 6e de Championship monte en Premier League

Hull City 1-0 Middlesbrough

But : McBurnie (90e +4) pour les Tigers.

Magnifique. Imagine que tu es plein de tatouages (ça n’a rien à voir), musclé et que tu envoies ton club en Premier League à Wembley à la 94ème minute du dernier match d’une saison qui en a compté 49 pour l’équipe du Nord-Est de l’Angleterre. C’est exactement ce que vient de vivre Oliver « Oli » McBurnie, ancien joueur de Las Palmas, qui a profité d’une erreur du gardien de Middlesbrough pour marquer. L’Écossais score son 18ème pion de la saison et permet à Hull City de rejoindre Coventry et Ipswich d’accéder à la Premier League pour la première fois depuis 2017.

Les Tigers végétaient même en League One en 2021. Et ils ont terminé la saison régulière à la sixième place du Championship ! Ils ont sorti Millwall en demi-finales de barrages, et donc Middlesbroug en finale, qui avait été repêché après l’exclusion de Southampton. Les Saints avaient eu la mauvaise idée d’espionner un entraînement de Boro.

[📺LIVE] 🇬🇧 Championship - Playoffs - Finale ⚽ Oli McBurnie envoie (sûrement) Hull City en Premier League ! pic.twitter.com/FFo4q8gwje — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 23, 2026

Le but d’une vie.