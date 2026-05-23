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Le 6e de Championship monte en Premier League

UL
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Le 6e de Championship monte en Premier League

  Hull City 1-0 Middlesbrough 

But : McBurnie (90e +4) pour les Tigers.

Magnifique. Imagine que tu es plein de tatouages (ça n’a rien à voir), musclé et que tu envoies ton club en Premier League à Wembley à la 94ème minute du dernier match d’une saison qui en a compté 49 pour l’équipe du Nord-Est de l’Angleterre. C’est exactement ce que vient de vivre Oliver « Oli » McBurnie, ancien joueur de Las Palmas, qui a profité d’une erreur du gardien de Middlesbrough pour marquer. L’Écossais score son 18ème pion de la saison et permet à Hull City de rejoindre Coventry et Ipswich d’accéder à la Premier League pour la première fois depuis 2017.

Les Tigers végétaient même en League One en 2021. Et ils ont terminé la saison régulière à la sixième place du Championship ! Ils ont sorti Millwall en demi-finales de barrages, et donc Middlesbroug en finale, qui avait été repêché après l’exclusion de Southampton. Les Saints avaient eu la mauvaise idée d’espionner un entraînement de Boro.

Le but d’une vie.

UL

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