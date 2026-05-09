Un club anglais accusé d'espionnage

Ils n’ont pas reçu la formation d’Henri Duflot. Juste avant leur demi-finale de barrages d’accession à la Premier League contre Middlesbrough (coup d’envoi ce samedi à 13h30), Southampton se retrouve dans la tourmente. Le club du sud de l’Angleterre est accusé d’espionnage de son adversaire.

Espion de pacotille

Au centre d’entraînement de Middlesbrough jeudi matin, des employés du club ont interpellé un individu soupçonné d’être lié à Southampton. Selon les informations du Daily Mail, cet espion par intérim aurait effacé des vidéos de son téléphone, refusé de donner son nom, puis changé de vêtements dans un hôtel à proximité.

Suite à ces faits, Middlesbrough a déposé plainte auprès de l’English Football League. L’EFL a par la suite déclaré que « le Southampton Football Club a été mis en cause aujourd’hui pour violation du règlement de l’EFL, et que l’affaire sera renvoyée devant une commission disciplinaire indépendante ». L’EFL en a profité pour rappeler le règlement qui interdit aux clubs « d’observer, ou de tenter d’observer, la séance d’entraînement d’un autre club dans les 72 heures précédant un match programmé entre les deux équipes ».

Guillaume Debailly serait passé incognito.

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