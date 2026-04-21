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Pour Maxime Chanot, il vaut mieux un humoriste sur un banc que Will Still

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Pour Maxime Chanot, il vaut mieux un humoriste sur un banc que Will Still

On avait dit qu’on ne vannait plus les roux… Mais Maxime Chanot n’est pas un grand fan de Will Still. « Est-ce que ça va être mal vu si je le trouve un peu surcoté ? », questionne l’international luxembourgeois aux 72 capes avec les Roud Léiwen dans L’After Foot de RMC. L’entraîneur belge, passé par Reims et Lens, était parti à Southampton mais l’aventure anglaise ne s’est pas déroulée comme prévu. Aujourd’hui, on l’annonce du côté de Lorient pour remplacer Olivier Pantaloni.

La vanne n’a pas plu dans le sud de l’Angleterre

« Ce qu’il a fait à Southampton, c’était quand même très, très moyen », enchaîne Chanot. Après quatre victoires en 16 matchs, Still a été remercié par les Saints. Un bilan qui n’enchante pas l’ancien joueur d’Ajaccio et du New York City : « Il est surcoté parce qu’il est jeune, parce qu’il est bilingue […] Il a une personnalité ? Oui, mais si tu veux une personnalité, prends un humoriste ». Il lui souhaite tout de même de « lui faire mentir »

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