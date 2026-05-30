- C1
- Finale
- PSG-Arsenal (1-1, 4-3 T.A.B.)
Les notes des champions du PSG
Malgré une prestation moins éclatante que l’an passé, les Parisiens ont tout de même bien dominé cette finale de Ligue des champions ce samedi (1-1, 4-3 TAB). La charnière centrale n’a pas souvent vu les attaquants londoniens.
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov
Zéro arrêt ce soir… Lucas Chevalier aurait fait mieux.
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Achraf Hakimi
Il n’a pas osé trop célébrer parce qu’il sait que le trophée peut être réattribué dans trois mois.
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Marquinhos
Le seul moment où il a vu Martin Ødegaard, c’est lors du toss.
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Willian Pacho
Il est le cauchemar des attaquants et de n’importe quel chewing-gum. Que l’Amérique se prépare.
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Nuno Mendes
S’il peut envoyer le même tir au but en demi-finales contre la France dans un mois et demi, ce serait sympa.
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João Neves
Il fait partie de ceux qui se sont trompés et qui se sont rendus à Bucarest au lieu de Budapest.
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Fabián Ruiz
Il était cramé au bout de 45 minutes. Luis Enrique est peut-être un super coach, mais c’est un piètre cuisinier.
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Vitinha
Il faudra mettre son bandeau juste à côté des deux Ligues des champions au musée du PSG.
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Khvicha Kvaratskhelia
Peut-être qu’il a confondu et qu’il pensait affronter Rennes. En tout cas, on a vu le Kvaraliguain ce soir.
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Ousmane Dembélé
Il n’a plus ce je-ne-sais-quoi mais il est efficace. Il est devenu une IA.
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Désiré Doué
C’est tout de suite plus compliqué quand il ne joue pas contre des quadras milanais.
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Bradley Barcola
Il fait tout bien, sauf la fin. Game of Thrones.
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Luis Enrique
Maintenant on en est sûr, Luis Enrique > Laurent Blanc.
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Par Léo Tourbe