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Les notes des champions du PSG

Par Léo Tourbe
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Les notes des champions du PSG

Malgré une prestation moins éclatante que l’an passé, les Parisiens ont tout de même bien dominé cette finale de Ligue des champions ce samedi (1-1, 4-3 TAB). La charnière centrale n’a pas souvent vu les attaquants londoniens.

Paris Saint-Germain

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Matvey Safonov

Zéro arrêt ce soir… Lucas Chevalier aurait fait mieux.

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Achraf Hakimi

Il n’a pas osé trop célébrer parce qu’il sait que le trophée peut être réattribué dans trois mois.

Note de la rédaction 5/10
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Marquinhos

Le seul moment où il a vu Martin Ødegaard, c’est lors du toss.

Note de la rédaction 6.5/10
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Willian Pacho

Il est le cauchemar des attaquants et de n’importe quel chewing-gum. Que l’Amérique se prépare.

Note de la rédaction 5.5/10
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Nuno Mendes

S’il peut envoyer le même tir au but en demi-finales contre la France dans un mois et demi, ce serait sympa.

Note de la rédaction 4/10
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João Neves

Il fait partie de ceux qui se sont trompés et qui se sont rendus à Bucarest au lieu de Budapest.

Note de la rédaction 5/10
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Fabián Ruiz

Il était cramé au bout de 45 minutes. Luis Enrique est peut-être un super coach, mais c’est un piètre cuisinier.

Note de la rédaction 6/10
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Vitinha

Il faudra mettre son bandeau juste à côté des deux Ligues des champions au musée du PSG.

Note de la rédaction 7/10
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Khvicha Kvaratskhelia

Peut-être qu’il a confondu et qu’il pensait affronter Rennes. En tout cas, on a vu le Kvaraliguain ce soir.

Note de la rédaction 5/10
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Ousmane Dembélé

Il n’a plus ce je-ne-sais-quoi mais il est efficace. Il est devenu une IA.

Note de la rédaction 6/10
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Désiré Doué

C’est tout de suite plus compliqué quand il ne joue pas contre des quadras milanais.

Note de la rédaction 6/10
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Bradley Barcola

Il fait tout bien, sauf la fin. Game of Thrones.

Note de la rédaction 4/10
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Luis Enrique

Maintenant on en est sûr, Luis Enrique > Laurent Blanc.

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