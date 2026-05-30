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Dembélé sort touché aux ischios avant les Bleus, Paris poussé en prolongation

TJ
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Dembélé sort touché aux ischios avant les Bleus, Paris poussé en prolongation

Inquiétude pour les Bleus ? Alors que le PSG joue la prolongation en finale de Ligue des champions contre Arsenal, une mauvaise nouvelle vient de tomber à la toute fin du temps additionnel : Ousmane Dembélé, auteur de l’égalisation parisienne, et sorti touché aux ischios et a dû céder sa place à Gonçalo Ramos.

Le Ballon d’or semble surtout n’avoir pris aucun risque, et son langage corporel laissait entendre un pépin peu alarmant. Dans tous les cas, ça doit quand même faire la grimace du côté de Clairefontaine, où on compte évidemment sur un Dembélé à 100%.

Si c’est Barcola qui doit le remplacer à la finition…

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TJ

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