Le cortège des Parisiens est arrivé à la Puskás Arena

La route vers la gloire. Il y a un peu plus d’une heure, les supporters du Paris Saint-Germain se sont rassemblés au parc des sports MTK pour démarrer le cortège en direction de la Puskás Arena de Budapest pour vivre la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Après plusieurs minutes de marches dans une ambiance de feu rythmée par les chants à la gloire de leur équipe, les fans du club de la capitale sont bel et bien arrivés sur le parvis du stade de la capitale hongroise.

On pourra nous traiter de dingues de fous alliés seulement ces couleurs illuminent notre coeur celles du PARIS SG pic.twitter.com/gLPrytrudw — Faster Faster X 🇲🇦🪢 (@FASTER1107) May 30, 2026

17000 Parigots attendus en parcage

Les portes du stade avaient ouvert à 15h et plusieurs milliers d’entre eux se sont déjà introduits dans l’enceinte de 67 155 places pour vivre cette finale de C1. 17000 supporters Parisiens devraient d’ailleurs garnir le parcage réservé au PSG.

C’est bientôt parti mon kiki.

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