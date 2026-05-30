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La prose du maire de New York avant la finale PSG-Arsenal

MBC
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La prose du maire de New York avant la finale PSG-Arsenal

« J’ai jamais rien vu d’aussi haut, ô c’est haut Arsenal, Arsenal UK ». À quelques heures de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le maire de New York Zohran Mamdani s’est exprimé dans une tribune publié chez le média américain The Athletic. Amoureux des Gunners et de Pascal Cygan, l’un des ennemis politiques de Donald Trump a raconté ses souvenirs, souvent tragiques, de sa vie de supporter d’Arsenal.

Comme lors de la finale de Ligue des champions 2006 entre son équipe de coeur et le FC Barcelone où, coincé à l’école, il avait loupé l’entame du match avant d’assister incrédule à la défaite des siens. « Quand je suis enfin rentré à la maison, notre gardien Jens Lehmann avait déjà été expulsé. Vingt ans plus tard, le nom de l’attaquant barcelonais Henrik Larsson me fait encore mal au cœur. »

In Arteta we trust

Malgré ses obligations de maire de la Big Apple, Zohran Mamdani ne loupera pas cette fois la finale face au PSG. Selon lui,«  il y aura des moments où il sera vraiment difficile de faire confiance au plan de Mikel Arteta. » « Le PSG est brillant. Leur milieu de terrain est parfaitement équilibré. Leur gestion est d’une efficacité redoutable. Ils comptent parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais peu importe, faisons confiance au plan », écrit Mamdani.

Et de conclure sur un ton ironique : « Soutenons l’homme qui nous a menés des matchs à Bodø Glimt jusqu’aux matchs à Budapest. Surtout, savourons cet instant, car il est rare. Vingt ans, pour être précis. Et quoi qu’il arrive, souvenons-nous que ça pourrait être pire : on pourrait supporter Tottenham. »

Belle chute d’article.

En direct : l'avant-match de PSG-Arsenal

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