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L'émotion au Havre suite au décès de Bryan Bergougnoux

MBC
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L'émotion au Havre suite au décès de Bryan Bergougnoux

Le temps du deuil. À 43 ans, Bryan Bergougnoux a quitté ce monde bien trop tôt ce vendredi. Formé à l’Olympique lyonnais et passé pendant sa carrière par Toulouse, Tours, Lecce, Châteauroux et Nicosie, Bergougnoux était devenu l’entraîneur adjoint de Didier Digard au Havre l’été dernier. En 2025-2026, les deux hommes avaient mené le HAC vers le maintien et s’apprêtaient à préparer une nouvelle saison.

« Un top mec »

Malheureusement, comme l’écrit le club normand dans son communiqué, « Bryan ne sera pas là à la reprise, et c’est abominable ». « Personne ne devrait disparaître aussi jeune, surtout pas un homme aussi gentil et sympathique que Bryan, avec des valeurs collant si bien à notre club. Dès son arrivée au HAC en juin 2025, il avait fait l’unanimité autour de lui », déclare le HAC. Dans les colonnes de L’Équipe, le président Jean-Michel Roussier ajoute que Bryan Bergougnoux « était un top mec, pour moi et pour tout le club ».

Il avait quatre enfants, à qui So Foot adresse de sincères condoléances ainsi qu’à la famille et aux proches de Bryan Bergougnoux.

Bryan Bergougnoux est décédé à l’âge de 43 ans

MBC

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