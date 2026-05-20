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Sofiane Boufal va devoir trouver un nouveau club
Six mois de frissons et puis s’en va. Arrivé au Havre en janvier dernier, Sofiane Boufal va déjà lever les voiles. Ce mercredi, le Marocain de 32 ans a officialisé son départ de Normandie sur Instagram. « Le maintien est assuré, la mission est accomplie », a ainsi écrit l’ancien crack de Southampton. « Porter les couleurs du HAC a été un honneur et une immense fierté. J’ai pris énormément de plaisir à jouer au stade Océane devant vous, mais aussi dans tous les stades où vous vous êtes déplacés pour nous soutenir. Longue vie au Havre en Ligue 1 ! »
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Débarqué au Havre après une première partie de saison difficile à l’Union saint-gilloise, où il avait été sacré champion de Belgique l’an passé, Sofiane Boufal a disputé dix-sept matchs (dont treize titularisations) pour les Ciel et Marine, inscrivant un but (lors d’un match nul 1-1 contre Angers) et délivrant quatre passes décisives. Durant ces quelques mois, l’ailier a affiché un bon niveau pour aider le club à se maintenir en Ligue 1, le HAC ayant terminé la saison à la quatorzième place avec 35 points, à trois unités de Nice, seizième et barragiste.
Et si Boufal nous refaisait la même Coupe du monde qu’en 2022 avec le Maroc ?
FL