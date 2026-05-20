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La date des célébrations du titre d'Arsenal n'arrange pas tout le monde

TC
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La date des célébrations du titre d'Arsenal n'arrange pas tout le monde
Un truc que le PSG ne peut pas faire. Les Gunners ont annoncé des célébrations dans les rues de Londres après leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004. Un parcours itinérant en bus est donc prévu « autour de notre arrondissement d’Islington, à partir de 14 heures, le dimanche 31 mai », indique le club. Une date qui pourrait permettre aux joueurs de la capitale de fêter deux titres dans le cas d’une victoire en finale de Ligue des champions, la veille à Budapest face au PSG.

Une date qui pose question

La célébration du titre aussi rapidement après la finale de Ligue des champions pourrait ne pas arranger certains fans des Gunners qui n’auraient pas boudé leur plaisir de suivre cette parade. En effet, les supporters qui feront le déplacement à Budapest pourraient ne pas assister aux célébrations « des détestables ». Le problème, c’est que les joueurs doivent rapidement rejoindre leurs sélections pour préparer la Coupe du monde.

Raison acceptée.

Avec le titre d'Arsenal, Max Dowman se fait une place dans le Guinness

TC

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