La date des célébrations du titre d'Arsenal n'arrange pas tout le monde

Mark your calendar 🗓️ We are delighted to announce that we will come together with our supporters and community for a special parade, starting from 2pm on Sunday 31 May 👇

Une date qui pose question

La célébration du titre aussi rapidement après la finale de Ligue des champions pourrait ne pas arranger certains fans des Gunners qui n’auraient pas boudé leur plaisir de suivre cette parade. En effet, les supporters qui feront le déplacement à Budapest pourraient ne pas assister aux célébrations « des détestables ». Le problème, c’est que les joueurs doivent rapidement rejoindre leurs sélections pour préparer la Coupe du monde.

Raison acceptée.