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Tchouaméni : « On avait à cœur de gagner ce match pour Didier Deschamps »

MBC
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Tchouaméni : « On avait à cœur de gagner ce match pour Didier Deschamps<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Une victoire avant le retour du guide demain. Grâce à cette victoire contre la Norvège sur un score fleuve, l’équipe de France a rendu un magnifique hommage à Didier Deschamps, de retour en France cette semaine pour assister aux funérailles de sa maman. Au coup de sifflet final au micro de M6, Aurélien Tchouaméni espère que ce succès « lui a donné le sourire » et affirme que les Bleus « avaient à cœur de gagner ce match pour le coach et sa famille. »

« Guy Stéphan a fait un excellent travail »

Excellent dans l’antre-jeu pour combler les espaces dans l’axe, Tchouaméni assure que le remplaçant de Deschamps Guy Stéphan « a fait un excellent travail. » Le patron du milieu de terrain de la France face à la Norvège a aussi congratulé l’homme du soir : Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé. « Quand il joue comme ça, il est injouable. On est contents pour lui », concluait le Madrilène.

Qu’elle semble loin cette bagarre avec Federico Valverde.

Les notes des Bleus contre la Norvège

MBC

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