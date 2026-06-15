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Aurélien Tchouaméni assure que sa relation avec Federico Valverde est au beau fixe

LB
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Aurélien Tchouaméni assure que sa relation avec Federico Valverde est au beau fixe

Tout va bien comme dirait Orelsan. Interrogé par L’Equipe ce dimanche, Aurélien Tchouaméni a assuré ne pas avoir de problèmes avec Federico Valverde. Les deux joueurs avaient été sanctionnés par le Real Madrid après une altercation survenue dans le vestiaire madrilène à l’issue d’un entraînement début mai.

De la faute des médias ?

Le milieu de terrain tricolore n’a pas hésité à fustiger le focus médiatique fait sur cette histoire : « Ce qui m’a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu’il s’est réellement passé. Ça, je n’y peux rien. Le plus important, c’est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles ». Sans préciser pour autant ce qu’il s’est réellement passé, l’ancien Monégasque estime que cette histoire sera bientôt tombée aux oubliettes : « Comme tout, aujourd’hui on parle de ça, demain on parlera d’autre chose. Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n’allait jamais s’arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu’un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose. »

À moins de 48 heures de la première rencontre des Bleus dans ce Mondial face au Sénégal, Tchouaméni assure qu’ils se sont depuis réentraînés ensemble et qu’aucun problème ne subsiste : « il faut vraiment que les gens comprennent : il n’y a pas de problème. Il y a plein de trucs qui se passent dans un vestiaire. On s’est serré la main quand il est revenu et on continue de travailler ensemble. »

Circulez y’a rien à voir.

LB

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