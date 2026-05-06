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Une bagarre Tchouaméni-Valverde au Real Madrid

UL
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Une bagarre Tchouaméni-Valverde au Real Madrid

Une p’tite explication de texte ? Alors qu’il reste quatre matchs pour mettre un terme à sa longue saison sans titre, le Real Madrid a ouvert un club de boxe. Selon Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont embrouillés lors de l’entraînement du mercredi.

Six joueurs ne parlent plus à Arbeloa

Après une faute de l’un sur l’autre, le Français et l’Uruguayen se sont bousculés et ont eu une altercation qui s’est poursuivie jusque dans les vestiaires. Álvaro Carreras et Antonio Rüdiger ont aussi eu une explication en début de semaine. Marca rapporte également que six joueurs n’adressent plus la parole à leur entraîneur Álvaro Arbeloa. Pour conroner le tout : le Real pourrait sacrer le Barça ce dimanche en Liga.

Car ce week-end, c’est Clásico.

UL

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