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La compo du Bayern contre le PSG

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La compo du Bayern contre le PSG

On prend les mêmes, et on recommence ? Vincent Kompany a choisi ses onze séminaristes pour, dit-il « le match le plus important de sa carrière d’entraîneur ». Ce sont presque les mêmes que ceux qui avaient été alignés lors de l’orgie du match aller, puisque Konrad Laimer remplace Alphonso Davies au poste de latéral gauche.

Le Bayern, qui tourne à quatre buts par match de moyenne dans cette phase à élimination directe, se présente avec la même attaque que mardi dernier au Parc des princes. Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Díaz sont associés derrière Harry Kane. Seul le Real Madrid (18) s’est qualifié pour plus de finales de C1 que le Bayern Munich. Le club allemand vise sa douzième finale.

La compo du Bayern :

Neuer – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović – Olise, Musiala, Díaz – Kane.

Place au jeu.

La compo du PSG face au Bayern

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