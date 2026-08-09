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Le gros coup de Monaco

QB, à Anfield
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Le gros coup de Monaco

Liverpool 2-3 Monaco

Buts : Isak (16e) et Wirtz (29e) pour les Reds // Golovin (44e SP), Biereth (56e) et Brunner (88e) pour l’ASM

Ça faisait longtemps ! Vingt-deux ans après une défaite 2-0 sur des buts de Djibril Cissé et Milan Baros, Monaco effectuait son retour à Liverpool ce dimanche. Avec moins d’enjeu, mais l’ASM a réussi à gâcher la première d’Andoni Iraola à Anfield (2-3). Décisif face à Florian Wirtz (7e) et Cody Gakpo (13e), Lukas Hradecky n’a rien pu faire sur la frappe rasante d’Alexander Isak, au bout d’une belle combinaison avec Ryan Gravenberch (1-0, 16e). Wirtz a profité d’un cafouillage pour pousser le ballon au fond et enfoncer le clou au moment où l’ASM était totalement étouffée (2-0, 29e).

Les hommes de Filipe Luis ont peiné à se montrer menaçants, même si Mika Biereth a sollicité Alisson au bout de 53 secondes de jeu. Bien aidé par son mètre 98, le défenseur autrichien Ifeanyi Ndukwe (18 ans) a plus que tenu la baraque à côté de Virgil van Dijk. C’est même le Néerlandais qui est allé à la faute dans son duel avec Aleksandr Golovin, qui a lui-même transformé le penalty (2-1, 44e). Dans une deuxième période hachée par les changements, Biereth, plus mordant que Wataru Endo, a égalisé en se débrouillant tout seul (2-2, 56e). L’ASM a mieux fini la partie et après plusieurs avertissements, la défense rouge a cédé sur un coup de tête de Paris Brunner (2-3, 88e).

Une victoire de prestige acquise sans Paul Pogba, qui a foulé la pelouse avant le coup d’envoi mais n’a pas participé à la rencontre. Il n’était pas sur la feuille de match, comme Takumi Minamino, Ansu Fati ou encore Folarin Balogun. Il restera un ultime match amical à l’ASM, contre Coventry (14 août), avant son barrage aller de Ligue Conférence le 20 août.

Et là, interdiction de se louper.

Un cador de Premier League au menu de Monaco

QB, à Anfield

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