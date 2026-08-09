Le Barça laisse filer un trophée dans les dernières minutes

Il n’y a pas que le PSG qui galère dans sa préparation cet été. Le FC Barcelone prenait part à un drôle de tournoi amical en Italie ce samedi : la Coupe du Frioul-Vénétie Julienne. Derrière ce nom qui fait penser à une course cycliste de seconde zone se cache une mini-compétition à trois équipes, le Barça, Nottingham Forest et l’Udinese, où chaque match durait 45 minutes.

C’est l’Udinese qui en est sorti vainqueur après avoir disposé des Reds et des Catalans, à chaque fois sur le score de 1-0. Les Blaugranas, qui avaient aligné des équipes largement remaniées (avec tout de même Raphinha, Karim Adeyemi et Fermín López), ont été battus dans les dernières minutes de leur deuxième match en concédant un but de Vakoun Bayo sur contre-attaque.

Raphinha buteur sur penalty

Dans le match précédent disputé quelques minutes plus tôt face à Nottingham, le Barça s’était contenté d’un succès par un petit but, grâce à un penalty de Raphinha converti dans les dernières secondes. Lors de matchs amicaux précédents, les Catalans avaient disposé du Club Esportiu Europa (1-4) et s’étaient inclinés face à Birmingham City aux tirs au but (2-2, 3-2 T.A.B.).

We missed Raphinha’s celebration 🔥 pic.twitter.com/d8abpmRycQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2026

Les hommes de Hansi Flick se rendront désormais à Bâle, le dimanche 16 août, pour poursuivre leur préparation.

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