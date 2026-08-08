Les modalités de qualifications des équipes africaines pour le prochain Mondial

L’importance du dernier carré. Alors que la phase éliminatoire de la CAN 2026 s’ouvre ce samedi soir avec les deux premiers quarts de finale qui opposeront la Côte d’Ivoire à l’Algérie et le Maroc à l’Afrique du Sud, les huit équipes toujours en lice jouent bien plus que leur survie dans la compétition.

Une qualification directe pour le Mondial en jeu

La prochaine Coupe du monde se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027 et au moins quatre billets sont réservés pour les équipes de la zone CAF. Cette CAN fera donc office de juge de paix pour connaître les équipes qui seront assurées de s’envoler pour le Brésil l’été prochain. Rien de bien compliqué au niveau des modalités, les quatre équipes qui se hisseront en demi-finale seront automatiquement qualifiées pour le prochain Mondial.

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Pour les autres, rien de perdu puisque les quatre nations éliminées participeront à des matchs de barrage à l’issue de la compétition afin de déterminer les deux équipes qui disputeront le Tournoi de barrage de la FIFA. Ce barrage intercontinental regroupera dix sélections : deux issues de la confédération asiatique, deux de la CONCACAF, deux de la CONMEBOL, une de la confédération d’Océanie, une de la zone Europe et donc deux de la confédération africaine. Jusqu’à six sélections africaines pourraient donc être présentes au Mondial 2027 sur les 31 attendues.

En revanche on ne verra pas Barbra Banda et la Zambie, éliminées dès les poules de cette CAN.

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