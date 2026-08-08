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Ferran Torres plus que jamais proche du PSG

MBC
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Ferran Torres plus que jamais proche du PSG

Oh Ferrrrrrannnn. C’était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines et c’est désormais quasiment officiel : Ferran Torres devrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. D’après les informations de Marca confirmées par l’Équipe, l’Espagnol, buteur en finale de la Coupe du monde 2026, s’est mis d’accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans.

Des négociations à venir entre les deux clubs

Selon le quotidien sportif, l’attaquant de 26 ans a informé le FC Barcelone, avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2027, de son choix de quitter la Catalogne pour l’Ile de France. Pour finaliser l’opération, le PSG et le Barça doivent désormais se mettre autour de la table pour discuter de l’indemnité de ce transfert.

Entre Torres et Akliouche, le PSG régale niveau transfert cette année.

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MBC

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