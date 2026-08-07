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Une frappe russe détruit le stade d’un grand club ukrainien

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Une frappe russe détruit le stade d&rsquo;un grand club ukrainien

Les vieux lyonnais se souviendront peut-être du Chornomorets Odessa, d’un seizième de finale de Ligue Europa et d’un solo libérateur d’Alexandre Lacazette. Depuis, la ville réputée pour son port est rentrée dans le rang sur le plan footballistique, connaissant même une relégation en fin de saison 2024-2025. Revenu dans l’élite depuis, il va sans dire que la ville demeure un point stratégique de la guerre avec la Russie, une attaque mettant en péril le commerce extérieur de l’Ukraine.

Un cauchemar sans fin

C’est ce qu’il s’est passé dadns l’après-midi du 7 août, malheureusement. À 15 heures, une énième attaque aérienne se lança en plein dans cette station balnéaire désertée par les touristes. Des missiles ont été lancés sur le port, comme ce fut le cas le 18 juillet 2023. Mais d’autres frappes ont été enregistrées autour des zones civiles, qu’il s’agisse d’habitations ou d’autres infrastructures.

Parmi elles, le Chornomorets Stadium, enceinte des Marins rénovée pour l’Euro 2012 à la maison. Alors qu’il avait encore accueilli une rencontre contre le Polissya Zhytomyr le week-end dernier, le missile a créé un trou béant dans le toit en plus de blesser une stadière. Un symbole fort, le stade étant le dernier à avoir accueilli l’Équipe d’Ukraine à la maison lors d’un amical contre la Bulgarie, le 11 novembre 2021.

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