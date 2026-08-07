Mastantuono va chercher du temps de jeu à Florence

Un petit tour en Italie et puis revient. Barré au Real Madrid, Franco Mastantuono avait l’embarras du choix pour la saison à venir. Courtisé par une douzaine de clubs, l’international argentin a finalement opté pour la Fiorentina, qui a officialisé ce vendredi son arrivée en prêt pour une saison, sans option d’achat. Le joueur de 18 ans retrouvera donc Madrid à l’été 2027.

Embed t.co

Madrid-Florence, ligne directe

Arrivé au Real à l’été 2025 contre 45 millions d’euros, Mastantuono sort d’une première saison à 35 matchs et trois buts toutes compétitions, mais seulement 1 484 minutes disputées. La Viola devrait donc lui offrir ce qu’il était venu chercher : du temps de jeu. Mastantuono est déjà le deuxième Madrilène à prendre la direction de Florence cet été après Víctor Valdepeñas, transféré définitivement quelques jours plus tôt.

À ce rythme-là, la Fiorentina va finir par ouvrir une antenne à Valdebebas.

Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie