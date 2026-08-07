Le directeur sportif de la Belgique ne veut pas se précipiter avec Van Bommel

Un break qui n’a pas recollé les morceaux. Alors que Mark van Bommel a été nommé en juillet dernier à la place de Rudi Garcia au poste de sélectionneur de la Belgique, il a été question pendant une semaine, d’envisager une prolongation avec le Français. D’autant plus après une Coupe du monde 2026 ponctuée par une élimination en quarts de finale, le palier fixé comme un objectif avant la compétition. « Rudi Garcia avait quelques contraintes concernant la prolongation, esquivait au micro de la RTBF le directeur technique national, Vincent Mannaert. On a pris une semaine des deux côtés, et après on a fait notre analyse de notre côté, Rudi la sienne avec son staff et on a pris la décision de ne pas prolonger et d’aller vers un autre profil. »

Pas de clause de prolongation dans le contrat de van Bommel

Alors qu’un nouveau cycle commence, Vincent Mannaert ne s’est pas encore projeté au-delà de l’Euro 2028, date de la fin du contrat de son nouveau sélectionneur : « C’est une collaboration de deux ans, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut faire la même chose avec Mark qu’avec Rudi. […] On va peut-être prolonger, peut-être pas, mais on n’a pas prévu une clause de prolongation dans ce contrat. »

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À l’ancien entraîneur d’Antwerp de faire au moins aussi bien que le coach à la chemise transpirante, si ce n’est mieux.

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