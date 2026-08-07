Le Maroc conserve son invincibilité

Comme un roc. Alors que la phase de poule de la CAN 2026 s’est achevée jeudi soir, le Maroc est la seule équipe de la compétition à ne pas avoir encaissé le moindre but.

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Un solidité défensive à toute épreuve

Après avoir triomphé du Kenya pour son premier match (4-0), battu d’une courte tête l’Algérie (1-0) et concédé un match nul face au Sénégal (0-0), les Lionnes de l’Atlas ont fait parlé leur solidité défensive durant la première partie de la compétition. Selon Opta, le Maroc détient également le ratio d’expected-goal le plus bas de cette CAN avec 0,92 d’xG. Les protégées de Jorge Vilda affronteront l’Afrique du Sud ce samedi à 22h et tenteront de valider leur place dans le dernier carré de la compétition et de valider leur billet pour le Mondial 2027.

Reste à garder leurs cages inviolées et briller lors de la séance de tirs au but en cas de match nul.

Le Maroc et l'Algérie en quarts, pas le Sénégal