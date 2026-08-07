Une pionnière de l'arbitrage en Angleterre prend sa retraite sportive

Le terrain perd deux de ses illustres femmes au sifflet, pas le football. Après Stéphanie Frappart, qui a pris sa retraite d’arbitre après avoir été promue responsable de la Commission des arbitres de l’UEFA, c’est Sian Massey-Ellis qui fait de même.

Première anglaise à arbitrer un match de Coupe d’Europe et première femme à faire partie des officiels d’une finale de FA Cup, l’assistante de plus de 150 matchs de Premier League, le long de la ligne de touche ou auprès des bancs, elle a annoncé ce vendredi arrêter de prendre part à des matchs et raccrocher son drapeau. Elle devient à 40 ans la responsable des arbitres féminines auprès de la fédération anglaise de football, en contribuant à faire augmenter le nombre de femmes au sifflet.

Victime de sexisme et pionnière

Arrivée en PL en 2010, elle a été sélectionnée pour quatre Euros féminins et les deux dernières Coupes du monde. « Bien qu’il y ait eu des moments inoubliables et d’autres difficiles, ce que je chérirai le plus, ce sont les personnes et les expériences qui ont marqué mon parcours », a indiqué Sian Massey-Ellis, à qui des supporters ont jeté une bouteille, que Sergio Agüero a prise par le cou et que la télévision iranienne a essayé d’invisibiliser.

L’Anglaise distinguée de l’Ordre de l’Empire britannique en 2017 pour son impact sur l’arbitrage continuera à être un exemple. « Je suis ravie de pouvoir contribuer à soutenir, former et inspirer la prochaine génération d’arbitres, et de rendre la pareille à un sport qui m’a tant apporté », poursuit-elle.

Quitter le terrain par la grande porte.

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