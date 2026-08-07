S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Arbitrage

Une pionnière de l'arbitrage en Angleterre prend sa retraite sportive

NB
Réactions
Une pionnière de l'arbitrage en Angleterre prend sa retraite sportive

Le terrain perd deux de ses illustres femmes au sifflet, pas le football. Après Stéphanie Frappart, qui a pris sa retraite d’arbitre après avoir été promue responsable de la Commission des arbitres de l’UEFA, c’est Sian Massey-Ellis qui fait de même.

Première anglaise à arbitrer un match de Coupe d’Europe et première femme à faire partie des officiels d’une finale de FA Cup, l’assistante de plus de 150 matchs de Premier League, le long de la ligne de touche ou auprès des bancs, elle a annoncé ce vendredi arrêter de prendre part à des matchs et raccrocher son drapeau. Elle devient à 40 ans la responsable des arbitres féminines auprès de la fédération anglaise de football, en contribuant à faire augmenter le nombre de femmes au sifflet.

Victime de sexisme et pionnière

Arrivée en PL en 2010, elle a été sélectionnée pour quatre Euros féminins et les deux dernières Coupes du monde. « Bien qu’il y ait eu des moments inoubliables et d’autres difficiles, ce que je chérirai le plus, ce sont les personnes et les expériences qui ont marqué mon parcours », a indiqué Sian Massey-Ellis, à qui des supporters ont jeté une bouteille, que Sergio Agüero a prise par le cou et que la télévision iranienne a essayé d’invisibiliser.

L’Anglaise distinguée de l’Ordre de l’Empire britannique en 2017 pour son impact sur l’arbitrage continuera à être un exemple. « Je suis ravie de pouvoir contribuer à soutenir, former et inspirer la prochaine génération d’arbitres, et de rendre la pareille à un sport qui m’a tant apporté », poursuit-elle.

Quitter le terrain par la grande porte.

La victoire de l'Argentine contre l'Angleterre fait du 15 juillet un jour spécial au pays

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Boutique SO - Magazines

Hors Série Society "Forbidden Stories"

à partir de 8.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.