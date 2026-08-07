On connaît désormais tous les quarts de finalistes de la CAN féminine

La dernière journée de la phase de poule de la CAN a rendu son verdict et les calculs ont été moins compliqués que pour le groupe C. Même si la soirée s’est achevée sur deux matchs nuls, le Cameroun déjà assuré de sa qualification avant son troisième match a trébuché sur le Cap-Vert (1-1), tandis que Maliennes et Ghanéennes se sont également séparées sur le score de 1 à 1. Mais ce sont bien les Black Queens qui se sont offertes la deuxième place du groupe.

Résultat historique du Cap-Vert

Dans un match sans enjeu, le Cap-Vert a tout de même écrit son histoire en s’offrant son premier point dans la compétition. C’est pourtant bien le Cameroun qui a démarré les hostilités, en s’offrant le premier but de la rencontre juste avant la demi-heure de jeu. Après dix tentatives infructueuses, les Lionnes indomptables par l’entremise de Grace Mendoua, bien servie par l’ancienne parisienne Naomi Eto, qui a catapulté le ballon dans les filets des Requins Bleus d’une frappe lourde imparable pour Lara Silva (1-0, 28e).

Plus en jambe sur la fin du premier acte, les joueuses cap-verdiennes ont persisté à l’entame de la seconde période. Une abnégation récompensée par l’égalisation d’Ivania Moreira avec une frappe qui sera dans les discussions pour être élu plus beau but de la compétition sans nul doute (1-1, 50e). Un match nul qui fait le bonheur des protégées de Silvéria Nédio et qui assure la première place du groupe aux Lionnes indomptables qui affronteront le Nigéria, champion d’Afrique en titre.

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Un match nul qui fait les affaires ghanéennes

Il s’agissait du match le plus important de cette troisième journée du côté du Groupe D. Alors que les deux équipes étaient encore en passe de se qualifier, c’est finalement le Ghana qui a fait la bonne opération comptable en tenant en échec le Mali. Plus entreprenantes dans le début de match, les Black Queens ont logiquement ouvert le score, même s’il a fallu attendre le temps additionnel de la première période. Le meilleur des moments finalement pour Evelyn Badu qui a enfin pris le meilleur sur Cynthia Kolan, autrice de plusieurs parades décisives jusque-là, grâce à une tête surpuissante à la réception du centre de Comfort Yeboah (0-1, 45e+5).

Le Mali a toutefois entretenu l’espoir en égalisant tôt dans le second acte. Entrée à la pause, Kadidiatou Diabaté s’est illustrée sur son premier ballon, en envoyant son coup-franc dans les cages ghanéennes grâce au concours du mur des Black Queens (1-1, 51e). Mais cet unique but pour les Aigles Dames ne leur a pas suffi pour passer devant le Ghana qui bénéficie d’un meilleur goal-average à la fin de cette phase de groupe. Troisième lors de la dernière CAN, le Ghana affrontera le petit Poucet malawite en quart de finale pour essayer de rééditer la performance de 2025.

Les jeux sont faits.

Cap-Vert 1-1 Cameroun

Buts : Moreira (50e) pour les Requins Bleus // Mendoua (28e) pour les Lionnes indomptables

Mali 1-1 Ghana

Buts : Diabaté (51e) pour les Aigles Dames // Badu (45e+5) pour les Black Queens

Le Cameroun bat le Ghana et se qualifie pour les quarts de finale