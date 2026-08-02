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Le Cameroun bat le Ghana et se qualifie pour les quarts de finale

JF
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Le Cameroun bat le Ghana et se qualifie pour les quarts de finale

Un succès et une qualif assurée. Dans un choc entre deux grosses nations du continent, c’est le Cameroun qui a pris le dessus sur le Ghana à l’occasion de la deuxième journée de poule à la CAN féminine (1-0).

Toutes deux victorieuses lors de la première journée, les deux formations n’ont été départagées que sur un pénalty de Marie Ngah, double buteuse en ouverture contre le Mali. Si le Ghana a bien cru égaliser à 10 minutes de la fin par l’intermédiaire d’Evelyn Badu, la VAR s’est chargée de venir calmer tout le monde et confirmer le succès camerounais.

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Troisièmes de la dernière CAN, les Ghanéennes devront rectifier le tir lors du dernier match de poule face au Mali, le 6 août prochain. Pour le Cameroun, qui a rendez-vous avec le Cap-Vert, la qualif et la première place sont déjà dans la poche.

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JF

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