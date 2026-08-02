Le Real est fier de la FIFA et remercie l'UEFA

El Patrón applaudit. Alors que la FIFA a fait machine arrière dans son affreux projet de privatisation de la Coupe du monde, c’est tout le monde du foot qui respire. Si l’UEFA, première frondeuse, a salué cette décision, le Real Madrid y est aussi allé de son communiqué.

Le Real ce grand sauveur du foot

« Le Real Madrid voit d’un œil très positif la décision prise par la FIFA d’abandonner son projet de vente partielle des droits commerciaux de ses compétitions », indique ainsi en introduction la missive. Le club 15 fois champion d’Europe « considère que c’est une bonne nouvelle pour le foot, ses institutions et surtout, pour les millions de fans de notre cher sport. »

Parmi les principaux clubs à s’opposer à cette folle tentative de la FIFA, le Real, grand seigneur, a aussi tenu à adresser ses remerciements à ses camarades de fronde : « Le Real Madrid souhaite exprimer ses remerciements à l’UEFA, aux confédérations et aux fédérations, et toute les institutions qui se font opposées avec fermeté et responsabilité à ce projet. »

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L’occasion pour les Madrilènes de rappeler leur opposition de longue date à l’arrivée de CVC en Espagne. Un communiqué assez drôle quand on se dit que toutes ces belles valeurs étaient loin d’être la priorité de la Casa Blanca à l’heure du projet de Super League. Mais bon, dans le foot, les postures vont souvent dans le sens du vent.

En plus le Real est bien placé pour savoir que faire du fric ça ne fait pas tout dans le foot.

Le Real Madrid accroché par la Fiorentina